RAMAZAN İMSAKİYE
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Alişan’dan Çağla Şikel’e şaka gibi hediye! Duyanlar inanamıyor…

Alişan’dan Çağla Şikel’e şaka gibi hediye! Duyanlar inanamıyor…
03.05.2021 22:00
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"Safra kesemi aldırdım" diyen Alişan'dan bomba itiraf! Demet Akalın duyduklarına inanamadı… Demet Akalın ve Alişan ile Sabah Sabah programının sunucularından Demet Akalın'ın safra kesesinde çamur çıktığını açıklaması üzerine Alişan'dan şaşırtıcı bir itiraf geldi. Ünlü türkücü, "Safra kesemi aldırdım, 13 tane taş çıktı" dedi. Alişan'ın safra kesesinden çıkan taşları ne yaptığını açıklaması üzerine ise Demet Akalın yaşadığı şaşkınlığını gizleyemedi. Alişan'ın açıklamalarındaki Çağla Şıkel detayı ise dikkat çekti.


Alişan ile Demet Akalın, sunuculuğunu üstlendiği programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Demet Akalın'ın safra kesesinde çamur çıktığını açıklaması üzerine Alişan "Safra kesemi aldırdım, 13 tane taş çıktı" dedi.

Ünlü türkücünün safra kesesinden çıkan taşları ne yaptığını ise şöyle anlattı: "Safra kesemden çıkan 13 taşı Ersan Koç'a verdim, fırınlattım. O taşlardan kolye yaptım, Çağla Şıkel'e hediye ettim"

Duydukları üzerine şaşkınlık yaşayan Demet Akalın da partnerine "Ben nasıl kaçırdım onu" diye sordu. Alişan ise Demet Akalın'a o dönem küs olduklarını hatırlattı.

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