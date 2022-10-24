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Algı Eke ayna karşısında eğlenceli hallerini paylaştı!

Algı Eke ayna karşısında eğlenceli hallerini paylaştı!
24.10.2022 19:04 - Son Güncelleme: 24.10.2022 19:05

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Baba Ocağı adlı dizi ile televizyondaki oyunculuk hayatına başlayan Algı Eke, Dürüye'nin Güğümleri'nde canlandırdığı Hayriye karakteriyle hafızalara kazındı. Son olarak Hizmetçiler dizisinde rol alan oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık dikkat çekti. Çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen oyuncu, ayna karşısında çektiği eğlenceli görüntülerle gündem oldu. Ünlü oyuncunun paylaşımı yoğun ilgi görürken Eke son haliyle dikkat çekti. İşte Algı Eke'nin o paylaşımı ve son hali...

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