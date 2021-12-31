Haberler Magazin Videoları Aleyna Tilki’den bomba itiraf: Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı bana DM’den yürüdü

Aleyna Tilki’den bomba itiraf: Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı bana DM’den yürüdü

Aleyna Tilki’den bomba itiraf: Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı bana DM’den yürüdü
31.12.2021 22:18

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:27
Karadenizbirlik ayçiçeği yağı...
Ana Sayfa 00:20
Sultan 2. Abdülhamit’in torunu...
Ana Sayfa 01:35
Başkan Erdoğan, Bakan Akar ile...
Ana Sayfa 02:09
Bahçeli'den yeni yıl mesajı
Ana Sayfa 00:35
5. doz koronavirüs aşısı...
Ana Sayfa 00:33
Merve'den olay yılbaşı...
Ana Sayfa 00:27
İETT otobüsünün motor...
Ana Sayfa 02:37
Yeni Zelanda 2022'ye girdi!
Ana Sayfa 00:24
Dubaili Prens talip olmuştu!...
Ana Sayfa 00:12
Testi pozitif çıktı tuvalette...
Ana Sayfa 01:03
Yaban hayatı fotokapanlara...
Ana Sayfa 00:57
Köpeğe çarpan sürücü...

Attığı her adımla adından söz ettiren Aleyna Tilki, yine çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Enes Batur’un programına konuk olan Aleyna Tilki, “Sana DM'den yürüyen bir ünlü gösterir misin?” verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi. Los Angeles'ta kaldığı bir otelde ünlü şarkıcının kendisine yürüdüğünü dile getiren Tilki’nin açıklaması sosyal medyaya damga vurdu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı konuyla ilgili yorumda bulunarak Tilki’ye inanmadıklarını dile getirdi. İşte Aleyna Tilki’nin kendisine mesaj attığını iddia ettiği o isim ve gelen tepkiler...

Magazin Videoları
SON DAKİKA