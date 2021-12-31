Aleyna Tilki’den bomba itiraf: Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı bana DM’den yürüdü

Attığı her adımla adından söz ettiren Aleyna Tilki, yine çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Enes Batur’un programına konuk olan Aleyna Tilki, “Sana DM'den yürüyen bir ünlü gösterir misin?” verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi. Los Angeles'ta kaldığı bir otelde ünlü şarkıcının kendisine yürüdüğünü dile getiren Tilki’nin açıklaması sosyal medyaya damga vurdu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı konuyla ilgili yorumda bulunarak Tilki’ye inanmadıklarını dile getirdi. İşte Aleyna Tilki’nin kendisine mesaj attığını iddia ettiği o isim ve gelen tepkiler...