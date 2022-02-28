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''Aldatma, ihanet, süründürme...'' Arda Kural Yıldız Asyalı ikilisi canlı yayında yüzleşti! İtiraflar peş peşe geldi!

''Aldatma, ihanet, süründürme...'' Arda Kural Yıldız Asyalı ikilisi canlı yayında yüzleşti! İtiraflar peş peşe geldi!
28.02.2022 15:49

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Arda Kural ile Yıldız Asyalı yıllar sonra yüzleşti gerçekler ortaya çıktı! Canlı yayında bomba ihanet ve çocuk itirafı peş peşe geldi, Arda ile Yıldız ve onları izleyenler şaşkına döndü. Yıllar önce yaşadıkları büyük aşkla gündemden düşmeyen Yıldız Asyalı ve Arda Kural bir araya geldi. Asyalı ile ilişkisinden bahsederken uğradığı ihaneti itiraf eden Kural, "Yıldız beni aldattı, acı verici bir olaydı. Öğrendiğimde kalbimin ağrıdığını hissettim" dedi. Yıldız Asyalı ise "Sevgiliyken Arda'nın evini aradım nişanlısı çıktı telefona" sözleri ie şaşkına çevirdi.

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