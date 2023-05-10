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Afra Saraçoğlu’ndan Mert Ramazan Demir açıklaması!

Afra Saraçoğlu’ndan Mert Ramazan Demir açıklaması!
10.05.2023 15:42 - Son Güncelleme: 10.05.2023 15:42

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4 yıllık ilişkilerini sonlandırmalarının ardından Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu ikilisi gündemden düşmüyor... Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun ayrılık nedeni olarak, Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını adlı dizide Mert Ramazan Demir'le yakınlaşması olarak gösterilmişti. Saraçoğlu ile Demir'in Urla'ya tatile gitmesi sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüş ardından ikilinin birlikte bir karesi ortaya çıkınca aşk iddiaları iyiden iyiye alevlenmişti. Afra Saraçoğlu aşk iddiaları hakkında konuştu. İşte detaylar...

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