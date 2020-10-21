İki kardeş karşı karşıya: Osman Bey ve Savcı kozlarını paylaşıyor!

Atv ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman dizisi yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Kuruluş Osman'ın son bölümünde Osman Bey, obada kontrolü ele almaya çalışan ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya geldi. İki kardeşin kozlarını paylaştığı o anlar Kuruluş Osman izleyicisinden tam not alırken geceye de damgasını vurdu. İşte Kuruluş Osman'da Osman Bey ve Savcı Beyi'in kozlarını paylaştığı o anlar...