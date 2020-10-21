İki kardeş karşı karşıya: Osman Bey ve Savcı kozlarını paylaşıyor!

Atv ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman dizisi yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Kuruluş Osman'ın son bölümünde Osman Bey, obada kontrolü ele almaya çalışan ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya geldi. İki kardeşin kozlarını paylaştığı o anlar Kuruluş Osman izleyicisinden tam not alırken geceye de damgasını vurdu. İşte Kuruluş Osman'da Osman Bey ve Savcı Beyi'in kozlarını paylaştığı o anlar...
Atv ekranlarında yayınlanan ve çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kurdu. Kuruluş Osman dizisinin yayınlanan her bölümünde aksiyon seviyesi yükselirken yayınlanan son bölümü izleyiciden tam not aldı.
İKİ KARDEŞ KOZLARINI PAYLAŞIYOR!
Osman Bey uzun zamandır hasretini çektiği babası Ertuğrul Bey'le nihayet kavuşuyor. Osman Bey, kendisini tuzağa düşüren Kuzgun'un izini sürerek bu planın arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışırken, obada kontrolü ele almaya çalışan ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya gelir.
İki kardeşin kozlarını paylaştığı o anlar, milyonlarca izleyiciyi atv ekranlarına kilitledi.
Kuruluş Osman son bölüm;
Sezona zirvede başlayan ve ilk bölümüyle çok konuşulan rekortmen dizi Kuruluş Osman'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kuruluş Osman'ın 29'uncu bölümünde, Osman Bey kendisine kurulan tuzağı bertaraf etmek için mücadele ediyor. Babasıyla buluşmak üzere Kayı Obası'ndan ayrılan Osman Bey kendisine kurulan tuzaktan kurtulmak için mücadele ederken; uç bölgesindeki faaliyetlerine başlayan Nikola ve Flatyos, Kayı Obası'na geliyor.
OSMAN BEY ERTUĞRUL BEY İLE KAVUŞUYOR
Osman Bey uzun zamandır hasretini çektiği babası Ertuğrul Bey'le nihayet kavuşuyor. Osman Bey, kendisini tuzağa düşüren Kuzgun'un izini sürerek bu planın arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışırken, obada kontrolü ele almaya çalışan ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya gelir.
'Uçan Ateş'in Türklerin eline geçtiğini öğrenen Nikola yeni bir ordu kurmak için tedbirler alırken; Yavlak Arslan, Geyhatu ve Moğollar'ı Osman Bey'in üzerine çekecek planını uygulamaya koyar.