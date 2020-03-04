Dündar Bey sancak beyi oluyor! Kuruluş Osman yeni bölüm 04.03.2020 22:20

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'de 13. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Dündar Bey, Balgay'a boyun eğiyor ve sancak beyi oluyor. Kuruluş Osman dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kayı Obasından sürülen Osman Bey, Samsa Çavuş'un obasına gider ancak Samsa Çavuş'la giriştiği kavga iplerin kopmasına neden olur. Cengiz Han'ın emanetlerini eline geçeren Balgay, büyük bir kudrete kavuşurken, Balgay'dan sancak beyliği alan Dündar, Osman Bey'e karşı yeni hamleler planlamaktadır. Cengiz Han'ın emanetlerini geri almanın yolunu arayan Osman Bey ise Samsa Çavuş'un kendisini hasım ilan etmesiyle sarsılır.

Balgay ise Osman Bey'in yumuşak karnı olarak gördüğü Bala Hatun'u hedefine koyar.

OSMAN BEY, CENGİZ HAN'IN EMANETLERİNİ GERİ ALABİLECEK Mİ?

Osman Bey'in yükselişinden rahatsız olan Balgay, planlarını devreye sokar. Balgay tarafından obadan sürülen Osman Bey, sığındığı Samsa Çavuş ile mücadeleye girer. Bir yandan Balgay'dan Cengiz Han'ın emanetini geri almak isteyen Osman Bey, diğer yandan da Samsa Çavuş'un kendisini düşman ilan etmesiyle sarsılır.

BALA HATUN YAŞAYACAK MI?

Balgay, Osman Bey'in güçlenmemesi için her şeyi yapmaya hazırdır. Osman Bey'in Bala Hatun'a olan ilgisinin farkında olan Balgay'ın planı beklenenden daha tehlikelidir. Balgay, Osman Bey'den intikamı Bala Hatun'a suikast düzenleyerek mi alacak? Bıçaklanan Bala Hatun, hayatta kalmayı başarabilecek mi?

SAMSA ÇAVUŞ VE OSMAN BEY KARŞI KARŞIYA!

Obadan sürgün edilen Osman Bey'e karşı olanlar arasında Samsa Çavuş da vardır. Balgay'ın yaptıklarından dolayı Osman Bey'e öfke besleyen Samsa Çavuş, ipleri tamamen koparmaya kararlıdır. Tecrübesiz bulduğu Osman Bey'e karşı liderlik savaşı açan Samsa Çavuş, dostuna ihanet edecek midir? Beylik kurmak isteyen ve bu yolda yalnız yürüyen Osman Bey, kendisine kurulan pusudan kurtulmayı başaracak mı?