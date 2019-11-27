Haberler Video Bala Hatun emaneti buluyor! Kuruluş Osman 2. yeni bölüm

Bala Hatun emaneti buluyor! Kuruluş Osman 2. yeni bölüm

27.11.2019 21:11

ATV ekranlarında milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Bala Hatun emaneti buluyor. Kuruluş Osman dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.


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