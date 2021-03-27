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Kardeşlerim 6. bölüm 3. fragmanı videosu izle! "Evet pişmanım ama seninle burada yaşadığım için pişmanım"

Kardeşlerim 6. bölüm 3. fragmanı videosu izle!
27.03.2021 00:22
Ana Sayfa 01:01
Kardeşlerim 6. bölüm 3....
Ana Sayfa 01:11
Şenol Güneş'ten önemli...
Ana Sayfa 05:35
Dr. Bülent Yavuz'dan İklim...
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Ozan Çobanoğlu babası ile...
Ana Sayfa 05:14
Bahçeli'den peş peşe dikkat...
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Caner Cindoruk'un kardeşleri...

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan “Kardeşlerim” yeni bölümüyle cumartesi akşamları Atv’de ekranlara geliyor. Kardeşlerim 6. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim dizisinin 6.bölüm 3. fragmanında, "Evet pişmanım ama seninle burada yaşadığım için pişmanım" sözü dikkat çekiyor. İşte ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinin 6. bölüm 3. fragmanı...


"Sizin servetinizde bizim gözyaşımız var!"

Melisa'nın itirafı Kadir'i büyük açmaza sokar. Melisa'nın Kadir'e hazırladığı sürpriz, Kadir'i Ömer'e karşı zor duruma düşürür. Kardeşlerin yaşadığı yaşam mücadelesi karşısında Şengül'ün merhametsizliği Orhan'ı iyice çileden çıkarır. Suzan'dan hiç beklemediği bir şey öğrenen Akif, büyük panik yaşar ve durumu idare etmekte zorlanır. Suzan'ı oyalamaya çalışırken işler sarpa sarar ve Suzan artık gemileri yakmaya karar verir. Akif ve Nebahat karşı karşıya gelirler. Nebahat, Kadir'i ve kardeşlerini kullanarak öyle bir hamle yapar ki bütün gerçekler gün yüzüne çıkmaz üzeredir.

Kardeşlerim Videoları