ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai bu akşam saat 20.00'de 27. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sezen Aksu'nun yorumuyla "Olmaz Olsun" şarkısı Hercai'nin 27. bölümüne damga vurdu. Hercai dizisinin özel sahnelerini takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.
Olmaz Olsun şarkısı Hercai'nin 27. bölümüne damga vurdu!27.12.2019 22:30
- Güne aşk ile başlamak! Hercai 27. yeni bölüm
- Olmaz Olsun şarkısı Hercai'nin 27. bölümüne damga vurdu!
- Azize'nin büyük yalanı ortaya çıkacak mı? Hercai 27. bölüm
- Hercai 27. bölüm fragmanı yayınlandı! "Vicdan nedir bilir misin? Benim özüm sensin demek!"
- Ben Seni Çok Sevdim şarkısı Hercai'nin 26. bölümüne damga vurdu!
- Her şeyin başladığı yer! Hercai 26. yeni bölüm
- Miran Reyyan'a içini döküyor! Hercai 26. yeni bölüm
- Hercai 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Hercai yeni bölüm fragmanı izle
- Hercai 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Reyyan hayal kırıklığıyla baş etmeye çalışıyor
- Sevdamız yarım kaldı! Hercai 25. bölüm
- Reyyan pişmanlığını Miran'a açıklıyor! Hercai 25. bölüm
- Ben ayrılmak istemiyorum Miran! Hercai 25. bölüm
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.