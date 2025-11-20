Yaya Geçidinde Korku Dolu Anlar

Olay, İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Sürücü İlhan K.'nın kullandığı 16 T 5589 plakalı taksi, yaya geçidinden geçmekte olan yayalara yol vermek için durdu. Aynı yönde ilerleyen Cihan D. yönetimindeki 16 AAK 408 plakalı otomobil ise duramayıp taksiye arkadan çarptı.

Anne ve Bebeğine Çarptı

Çarpmanın etkisiyle öne doğru hızlanan taksi, geçitteki anne Merve A. (29) ve bebek arabasındaki 2 yaşındaki Miraç A.'ya çarptı. Çarpma sonucu anne ve oğlu yere düşerek yaralandı.

Yaralıların Durumu İyi

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve bebeği İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk bilgilere göre her iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza Anı Kamerada

Yaşanan panik anları, çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde taksinin durduğu sırada otomobilin hızla arkadan çarptığı ve taksinin yaya geçidindeki anne ile bebeğe doğru fırladığı görülüyor.