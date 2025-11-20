PODCAST CANLI YAYIN
Yaya yolunda feci kaza kamerada!

Yaya yolunda feci kaza kamerada!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yaya geçidinde duran taksiye arkadan gelen otomobil çarptı. Bu sırada taksinin önünde bulunan Merve A. ve 2 yaşındaki oğlu Miraç kazanın etkisiyle yaralandı.

Yaya Geçidinde Korku Dolu Anlar

Olay, İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Sürücü İlhan K.'nın kullandığı 16 T 5589 plakalı taksi, yaya geçidinden geçmekte olan yayalara yol vermek için durdu. Aynı yönde ilerleyen Cihan D. yönetimindeki 16 AAK 408 plakalı otomobil ise duramayıp taksiye arkadan çarptı.

Anne ve Bebeğine Çarptı

Çarpmanın etkisiyle öne doğru hızlanan taksi, geçitteki anne Merve A. (29) ve bebek arabasındaki 2 yaşındaki Miraç A.'ya çarptı. Çarpma sonucu anne ve oğlu yere düşerek yaralandı.

Yaralıların Durumu İyi

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve bebeği İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk bilgilere göre her iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza Anı Kamerada

Yaşanan panik anları, çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde taksinin durduğu sırada otomobilin hızla arkadan çarptığı ve taksinin yaya geçidindeki anne ile bebeğe doğru fırladığı görülüyor.

Bunlar da Var

Diyarbakır Bismil yolunda zincirleme facia: 3 ölü 14 yaralı
Diyarbakır Bismil yolunda zincirleme facia: 3 ölü 14 yaralı
İstanbul'da gıda güvenliği toplantısı: Vali Gül'den açıklama: "Gıda konusunda sıfır tolerans"
İstanbul'da gıda güvenliği toplantısı: Vali Gül'den açıklama: "Gıda konusunda sıfır tolerans"
Küçükçekmece'de motosiklet kazası, 1ölü 1 ağır yaralı
Küçükçekmece'de motosiklet kazası, 1ölü 1 ağır yaralı
Makatından kompresörle hava basılan çocuk kurtarılamadı
Makatından kompresörle hava basılan çocuk kurtarılamadı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle