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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023, 16:30 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2023, 16:36

YAŞ KARARLARI SON DAKİKA: İşte TSK'nın yeni komuta kademesi!

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki saat 12.10'da başlayan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi ve atama dosyaları ele alındı. YAŞ üyesi kabine üyelerinin büyük bölümü, Yüksek Askeri Şura toplantısında ilk kez yer aldı. Toplantı sona erdi. TSK'nın komuta kademesi belli oldu. YAŞ kararları açıklandı. Buna göre Genelkurmay Başkanı 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak oldu. Yapılan açıklamada, "30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere, 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. 24 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 365 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatılmıştır." denildi.

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