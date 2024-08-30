Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024, 12:29 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2024, 12:29

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2019 yılında yapımına başlanan Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki T-1 tünelinde sona yaklaşıldı. Tamamlandığında 3 bin 965 metre uzunluğunda olacak tünel, bölgedeki ulaşımı büyük ölçüde kolaylaştıracak. Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, tünelin birinci tüpünün bitme aşamasına geldiğini belirtti.

Asfaltlama ve Aydınlatma Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Yüksekova'yı Van-Hakkari Devlet Yolu'na bağlayacak olan tünelde, 3 viyadük ve sanat yapıları da yer alacak. Tamamı 16,3 kilometrelik bir güzergah üzerinde bulunan T-1 tünelinde, asfaltlama ve aydınlatma çalışmaları üç vardiya halinde yürütülüyor. Başkan Özdemir, tünelin son 700 metresinde asfaltlama çalışmalarının sürdüğünü, aynı zamanda aydınlatma sistemlerinin kurulduğunu ifade etti.

Kış Aylarının Çetin Şartları İnşaat Sezonunu Kısaltıyor

Bölgenin zorlu kış koşulları, inşaat sezonunu kısıtlasa da, çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Özdemir, "Memleketimiz, yollarıyla ve tünelleriyle güzelleşecek. İnşallah en kısa zamanda bu tünellerimiz hizmete açılacak ve trafik yükünü büyük ölçüde rahatlatacak" diyerek, tünelin bölge halkı için önemine vurgu yaptı.

Zamanda ve Yakıtta Büyük Tasarruf Sağlanacak

Yüksekova-Hakkari arasındaki seyahat süresini 1 saat 15 dakikadan 50 dakikaya indirecek olan T-1 tüneli, tamamlandığında yolculukları hem daha hızlı hem de daha güvenli hale getirecek. Ayrıca, bu güzergahı kullanan sürücüler için ciddi yakıt tasarrufu sağlanacak. Başkan Özdemir, emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Kısa zaman içinde T-1 tüneline kavuşacağımıza inanıyorum ve yollarımız kısalacak" dedi.