Bir süredir kanser tedavisi gören 52 yaşındaki gazeteci Süleyman Özışık tedavi gördüğü hastanede gece yarısı hayatını kaybetti.

Meslek hayatı boyunca Milliyet gazetesi, Akşam gazetesi ve son olarak internethaber.com sitesinde mesleğini icra ediyordu. Uzun bir süredir kanserle mücadele eden gazeteci, yazar Süleyman Özışık, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.





ACI HABERİ KARDEŞİ DUYURDU

Süleyman Özışık'ın vefat haberini kardeşi Hadi Özışık duyurdu. Hadi Özışık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Innâ lillâhi we innâ ileyhi raciun. Kardeşim Süleyman Özışık'ı kaybettik" dedi.







"DURUMU KÖTÜYE GİDİYOR"

Hadi Özışık, 2 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Süleyman Özışık'ın sağlık durumunun kötüye gittiğini söylemişti. Özışık, "Keşke güzel haber verebilsem, keşke 15 gün önce söylediğim gibi 'Daha iyi' diyebilsem. Maalesef o illet hastalık doktorların bütün uğraşlarına rağmen Süleyman'ın yakasını bırakmıyor. Ramazan ayında doktorların 'Kaybediyoruz' dediği Süleyman 'Duanın gücü' ile yoğun bakımdan çıkmış, çok iyi bir süreç geçirmişti. Bir hafta öncesine kadar artık taburcu olma hayalleri kurmuştuk. Ne yazık ki o illet hastalığın iliklerine kadar ulaşması Süleyman'ı tekrar eski günlerine götürdü. Maalesef bir kez daha yoğun bakım sinyali veriyor. Süleyman'ın sevenlerinden, dostlarından, arkadaşlarından bir kez dua talep ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun" demişti.

CENAZE TÖRENİNİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Öte yandan Hadi Özışık sosyal medya hesabından kardeşi Süleyman Özışık'ın cenazesine ilşkin bilgilendirme paylaşımında da bulundu. paylaşımda bulundu. Hadi Özışık, yaptığı paylaşımda, "Kardeşim Süleyman Özışık'ın cenazesine katılmak, onu son yolculuğuna uğurlamak isteyen dostlar... Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde bugün (5 Ağustos 2023) ikindi vaktinde Süleyman'ı son yolculuğuna uğurlayacağız. Bilginize." ifadelerine yer verdi.



SÜLEYMAN ÖZIŞIK KİMDİR?

Süleyman Özışık 1 Mart 1971 Iğdır doğumlu Türk gazeteci ve köşe yazarıdır. Günümüzde, Türkiye gazetesinde ve internet haber sitesinde köşe yazıları yazmaktadır. Ayrıca öz abisi Hadi Özışık'la da YouTube'da kendi kanalında siyasi içerikli söyleşi videoları paylaşmaktadır.

Süleyman Özışık doğum tarihi : 1 Mart 1971

Süleyman Özışık kaç yaşında : 52 yaşında

Süleyman Özışık nerelidir : Iğdır

Süleyman Özışık mesleği ne : Gazeteci - Köşe yazarı

SÜLEYMAN ÖZIŞIK HAYATI VE KARİYERİ

Süleyman Özışık, 1 Mart 1971 tarihinde Iğdır'da doğdu. Lise eğitimi de dahil olma üzere ilk eğitimini Kars'ta tamamladı. Lisenin ardından İstanbul'a gelip çalışmaya başladı. Ardından askere gitti.

Askerlik görevinin ardından gazetecilikte ilk deneyimi Akşam gazetesinde yaptığı stajla başladı. Akşam gazetesindeki 3 yıllık deneyiminden sonra Milliyet gazetesinde 7 yıl boyunca çalıştı. 2000 yılında buradaki işi ekonomik nedenlerle sonlandırılma kararı alındı.

Daha sonra kendisi gibi gazeteci olan öz abisi Hadi Özışık ile birlikte internethaber.com isimli Türkiye'nin ilk haber sitelerinden birini kurdu. Yani bu haber sitesinin sahibi bir nevi Süleyman Özışık'tır diyebiliriz. Akabinde 2005 senesinde, sonsayfa.com isimli haber sitesini online bir e-gazete platformu haline getirdi.

Süleyman Özışık'ın bir kitabı da mevcuttur. 2015 yılında, ''7 Haziran 1 Kasım Kederden Zafere'' isimli kitabını yazmıştır ve yayınlamıştır.