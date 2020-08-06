SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması

06.08.2020 12:47

COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında Ankara'nın Mamak ilçesinde açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son günlerde koronavirüs vakalarındaki artış sebebiyle merak konusu olan 'sokağa çıkma yasağı' geri gelecek mi? sorusu hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarında satır başları:

Vatandaşımıza buradan bir istirhamımız var. Kendisi için hepimiz için bunu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Herkes büyük bir gayret içerisinde. 2-3 ay öncesinde yaşadıklarımızla karşılaşmayalım. Kontrol kendimiz yapalım. Devlet olarak görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz.

Cumartesi ve pazar günü ekiplerimiz düğün ve nişanları denetleyecek.

Dünyada ikinci dalganın geldiği noktasında bir değerlendirme var. Aynı durumla biz de karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım.

Terör operasyonu yapmıyoruz. Hep beraber bilinçli olmayı ortaya koymaya çalışıyoruz. Vatandaşa tuzak kurup ceza verme anlayışı içinde değiliz.





SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok.