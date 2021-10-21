Haberler Haber Videoları SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan flaş F-35 açıklaması: 1 milyar 400 milyon dolarımızı öyle veya böyle alacağız!

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan flaş F-35 açıklaması: 1 milyar 400 milyon dolarımızı öyle veya böyle alacağız!

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan flaş F-35 açıklaması: 1 milyar 400 milyon dolarımızı öyle veya böyle alacağız!
21.10.2021 14:01
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Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika'ya yaptığı 4 günlük seyahat sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Erdoğan, 10 ülkenin büyükelçilerinin Osman Kavala ile ilgili yaptığı açıklamaya tepki göstererek; "Bu Soros artığını savunanlar, bunu nasıl bıraktırırız gayreti içindeler. Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz." ifadelerini kullandı. ABD'den alınması planlanan F-35'lerle ilgili de konuşan Başkan Erdoğan, " Şu anda alt düzeyde görüşmeler söz konusu. Ama biz bu 1 milyar 400 milyon dolarımızı öyle veya böyle alacağız." dedi. Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı "Siyasi cinayetler" açıklamalarına da değinen Erdoğan; "Ana muhalefetin başındaki zatın bu açıklamaları tamamen deli saçması." yorumunda bulundu.

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