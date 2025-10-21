Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesi Yeşilçiftlik beldesi yakınlarında meydana gelen kazada, 03 AAR 699 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan Afyonkarahisar-Konya karayoluna kontrolsüz şekilde çıkış yaptı. Bu sırada yoldan geçen İ.C. yönetimindeki 38 TU 563 plakalı tır, otomobile hızla çarptı.

Araç Parçalandı, 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Çarpmanın şiddetiyle otomobil metrelerce sürüklenirken, araç adeta parçalandı. Kazada M.S. olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde yolcu olarak bulunan ve uzman çavuş olduğu öğrenilen M.A. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Feci kazanın anbean güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenildi. Olay sonrası bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı.