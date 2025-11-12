Şehitlerimizin naaşları A-400M uçağıyla Türkiye’ye getirilecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağına ilişkin açıklamada bulundu.

"Çalışmalar sürüyor"

Duran, arama kurtarma ve kaza kırım ekiplerinin bölgede çalışmalarına aralıksız şekilde devam ettiğini belirterek, "Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen uçağımız ile ilgili arama kurtarma ve kaza kırım ekipleri çalışmalarına devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"Şehitlerimizin naaşları Türkiye'ye getirilecek"

İletişim Başkanı Duran, açıklamasında şehit askerlerin naaşlarının ülkeye getirileceğini duyurdu:

"Aziz şehitlerimizin naaşları, arama kurtarma ve kaza kırım heyetimizi Gürcistan'a götüren A-400M uçağımız ile ülkemize getirilecektir."

Gürcistan makamlarına teşekkür

Duran, olayın ardından tüm imkânlarını seferber eden Gürcistan makamlarına teşekkür ederek, "Enkaz arama kurtarma çalışmalarında ilk andan itibaren hızlı reaksiyon gösteren ve bizlere destek sağlayan Gürcistan makamlarına teşekkür ediyoruz. Konuya ilişkin gelişmeler paylaşılmaya devam edilecektir" dedi.