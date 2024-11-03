SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Sarıyer'de akılalmaz kaza: 2 ölü 4 yaralı
Haberler Haber Videoları

Sarıyer'de akılalmaz kaza: 2 ölü 4 yaralı

Giriş Tarihi: 03 Kasım 2024 21:00 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2024 21:00

Sarıyer'de TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii Edirne istikametinde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. 2 otomobile çarpan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Sarıyerde akıllara durgunluk veren bir kaza gerçekleşti. Kaza, saat 16.30 sıralarında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Edirne istikametinde seyreden 34 GTL 748 plakalı hafif ticari araç, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan otomobil Ankara istikametine geçerek 06 BPP 788 plakalı otomobile çarparak takla attı. Bu sırada 34 GRS 963 ve 34 HRR 468 plakalı otomobillere kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAFİF TİCARİ ARAÇTA BULUNAN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada hafif ticari aracın şoförü ve yanında bulunan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer araçlarda bulunan ve yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA NEDENİYLE TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılırken trafik yoğunluğu oluştu. Kazada hayatını kaybeden 2 kişi, sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

SIRADAKİ VİDEO
Direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü yol kenarındaki refüje çarptı: 2 ölü 3 yaralı
03.11.2024Pazar
Polis aracına giren kedi kurtarma operasyonu
03.11.2024Pazar
Siverek’te tır motosiklete çarptı: 1 ölü
03.11.2024Pazar
Çanakkale Boğazı'nda geçişler fırtına nedeniyle kapatıldı
03.11.2024Pazar
Böyle kaza görülmedi: Kamyonun sıkıştırıp yoldan çıkarttığı tır, beton bariyerlere çarptı
03.11.2024Pazar
Bunlar da Var
Çanakkale’de dehşet: Silahlı saldırı anı kamerada 01:12
Çanakkale'de dehşet: Silahlı saldırı anı kamerada
02.11.2024Cumartesi
Bayrampaşa’da kan donduran olay! Kayınpeder önce damadını öldürdü sonra intihar etti 00:31
Bayrampaşa'da kan donduran olay!
02.11.2024Cumartesi
Arnavutköy’deki feci kaza kamerada... İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı 04:54
Arnavutköy’deki feci kaza kamerada: 1 ölü, 2 ağır yaralı
03.11.2024Pazar
SON DAKİKA! Çorum merkezde bir binada şiddetli patlama meydana geldi 00:23
Çorum merkezde bir binada şiddetli patlama meydana geldi
03.11.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA