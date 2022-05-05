Akçakale yönüne giden sürücüleri ve plakası öğrenilmeyen 2 otomobil Arıcan Mahallesi mevkisinde çarpıştı. 2 kişinin yaralandığı kazanın ardından, araçlarda bulunanlar arasında tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da kazayı haber alıp gelmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, tekme tokat kavga eden tarafları ayırmakta zorlanınca havaya uyarı ateş açtı. Takviye ekiplerin gelmesiyle taraflar ayrılırken, kavgaya karışan bazı kişiler gözaltına alındı. Kazada yaralanan 2 kişi tedavi için hastaneye kaldırıldı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.