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Şanlıurfa Akçakale'de trajikomik olay: Trafik kazası sonrası çıkan kavgayı jandarma havaya ateş açarak ayırdı

Şanlıurfa Akçakale'de trajikomik olay: Trafik kazası sonrası çıkan kavgayı jandarma havaya ateş açarak ayırdı
05.05.2022 15:13 - Son Güncelleme: 05.05.2022 15:14

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Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, 2 kişinin yaralandığı kaza sonrası çıkan kavgayı, jandarma ekipleri havaya uyarı ateşi açarak sonlandırdı. Kazada yaralanan 2 kişi tedavi için hastaneye kaldırıldı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Akçakale yönüne giden sürücüleri ve plakası öğrenilmeyen 2 otomobil Arıcan Mahallesi mevkisinde çarpıştı. 2 kişinin yaralandığı kazanın ardından, araçlarda bulunanlar arasında tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da kazayı haber alıp gelmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, tekme tokat kavga eden tarafları ayırmakta zorlanınca havaya uyarı ateş açtı. Takviye ekiplerin gelmesiyle taraflar ayrılırken, kavgaya karışan bazı kişiler gözaltına alındı. Kazada yaralanan 2 kişi tedavi için hastaneye kaldırıldı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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