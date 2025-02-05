Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 16:14 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2025 16:14

Denizli'nin ünü dünyaya yayılan, bayılıncaya kadar öten horozlarına bir yenisi eklendi. Acıpayam ilçesinde genç bir üretici tarafından yetiştirilen Denizli horozunun öterken bayıldığı anlar, sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.



Denizli'nin uzun ötmesiyle ünlü horozlarının namı dünyaya yayıldı. 2020 yılında 15 saniye boyunca öterken bayılan horozun, bu anları dünya basınında geniş yer buldu. İlgi odağı haline gelen öterken bayılan horozun 2022 yılında ölmesinin ardından benzer davranış sergileyen horozlardan bir yenisi Acıpayam ilçesinde ortaya çıktı.



Acıpayam ilçesine bağlı Akalan Mahallesi'nde ikamet eden 17 yaşındaki Mehmet Koparan'ın büyüttüğü 6 aylık Denizli horozu, elinde tutup ötmeye başlamasının ardından bayıldı. Yaklaşık 17 saniye öttüğü ifade edilen horoz, baygınlık geçirmesinin ardından sahibi tarafından yere bırakıldı. Birkaç saniye hareketsiz kalan kümes hayvanı, daha sonra tekrar kedisine geldi.



Horozun ötmeye başladığı ilk anları kayda alamayan genç yetiştirici, kucağında bayılıncaya kadar öten horozunun bu ilginç anlarını, kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Denizli horozunun öterken bayıldığı o görüntüler, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.