Mustafa Karahasanoğlu vefatı sonrası İbrahim Kalın'dan başsağlığı mesajı

Son dakika haberi! Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, vefat etti. Karahasanoğlu, namazın ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilecek. A Haber canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kendisi hem Türk siyasetinin hem Türk medyasının çok önemli duayen isimlerinden birisiydi Özellikle 70'li yıllarda Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Hareketi içerisinde. Milli Görüş Hareketi içerisinde çok önemli görevler üstlenmişti. Bugün Türkiye daha güçlü daha yerli ve milli bir duruşa sahipse işte bu tür büyüklerimizin mücadelesi sayesinde oldu bu." ifadelerini kullandı.