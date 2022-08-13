Haberler Haber Videoları Mustafa Karahasanoğlu vefatı sonrası İbrahim Kalın'dan başsağlığı mesajı

Mustafa Karahasanoğlu vefatı sonrası İbrahim Kalın'dan başsağlığı mesajı

Mustafa Karahasanoğlu vefatı sonrası İbrahim Kalın'dan başsağlığı mesajı
13.08.2022 09:41

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:14
Ayının durumu iyi
Haber 04:54
Uyarılar sonrası 3 ilde...
Haber 00:13
CHP'li Ali Oral'ın oğlu Berkan...
Haber 02:34
Başkan Erdoğan'dan Şimşek'e...
Haber 00:36
Kartal Cemevi Başkanına...
Haber 00:42
İzmir'de feci kaza! Ölü ve...
Haber 00:56
Başkan Erdoğan vatandaşın...
Haber 04:38
TÜSİAD hükümeti hedef aldı
Haber 02:20
"Arkadan gelip birisi yumruk...
Haber 00:14
AŞTİ'nin içler acısı hali!...
Haber 00:48
Yunanistan'ın göçmenleri Türk...
Haber 01:06
Manisa'daki yangın kontrol...

Son dakika haberi! Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, vefat etti. Karahasanoğlu, namazın ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilecek. A Haber canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kendisi hem Türk siyasetinin hem Türk medyasının çok önemli duayen isimlerinden birisiydi Özellikle 70'li yıllarda Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Hareketi içerisinde. Milli Görüş Hareketi içerisinde çok önemli görevler üstlenmişti. Bugün Türkiye daha güçlü daha yerli ve milli bir duruşa sahipse işte bu tür büyüklerimizin mücadelesi sayesinde oldu bu." ifadelerini kullandı.

Haber Videoları
SON DAKİKA