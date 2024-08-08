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Muş'ta piknik faciası: Alpaslan-1 baraj gölüne giren 2'si çocuk 4 kişi boğuldu, 1 kişi aranıyor!
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Muş'ta piknik faciası: Alpaslan-1 baraj gölüne giren 2'si çocuk 4 kişi boğuldu, 1 kişi aranıyor!

Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024, 19:38   |   Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2024, 19:38

Muş'un Bostankent köyünde piknik yapan Karakaya ailesinden Rabia Karakaya (13) boğulma tehlikesi geçirince, onu kurtarmak için suya giren Yasin (18), Edanur (20) ve Fatma Karakaya (22) ile Eylül Tekin (15) de boğuldu. AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu Rabia, Yasin, Edanur ve Eylül'ün cansız bedenleri bulundu. Kaybolan Fatma Karakaya'yı arama çalışmaları sürüyor. Cenazeler otopsi için Muş Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Muş'un Bostankent köyünde piknik yapmak için Alpaslan-1 Baraj Gölü'ne giden Karakaya ailesi, trajik bir olayla sarsıldı. Ailenin 13 yaşındaki kızı Rabia Karakaya, serinlemek için girdiği gölde boğulma tehlikesi geçirince, onu kurtarmak isteyen aile fertleri de aynı akıbete uğradı.

Rabia'yı kurtarmak için suya giren abisi Yasin Karakaya (18), kuzeni Edanur Karakaya (20), ablası Fatma Karakaya (22) ve komşuları Eylül Tekin (15) kısa süre içinde gölde kayboldu. Olay yerine çağrılan AFAD ekipleri ve bölgedeki vatandaşların yoğun çalışmaları sonucunda, Rabia, Yasin, Edanur ve Eylül'ün cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler, otopsi işlemleri için Muş Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Aile ve yakınları olayın şokunu yaşarken, gölde kaybolan Fatma Karakaya'yı arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Gölde yaşanan bu trajik olay, Bostankent köyünde derin bir üzüntüye yol açtı. Çevre köylerden de vatandaşlar, olay yerine gelerek arama çalışmalarına destek veriyor.

AFAD ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak, kaybolan kişiyi bulmak için profesyonel dalgıç ekipleriyle çalışmalara devam ediyor. Yetkililer, vatandaşları özellikle yaz aylarında su kenarlarında daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bu trajik olay, bölgedeki insanların su güvenliği konusunda bilinçlenmelerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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