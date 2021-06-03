Muhalefetin erken seçim yaygarasında asıl amaç başka!

Muhalefetin sürekli olarak erken seçim açıklamaları yapmasının perde arkasında farklı amaçlar olduğunu söyleyen AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, “Muhalefet maalesef bir yerlerden aldığı sufleyle dün birbirlerine "eli kanlı Asena" derken birbirlerine terör örgütü üyesi derken farklı farklı şekilde hitap ederken ne oldu de bir araya geldiler seçim dile getiriyorlar aslında onların da derdi seçim değil” dedi.

Vergi borcu olanların beklediği kanun teklifi TBMM'den geçti. Kapsamlı borç yapılandırmasında neler var? Hangi çalışmalar yapılacak? Muhalefet büyüme rakamlarından neden rahatsız? Erken seçim ısrarının perde arkası ne? AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Yurdunuseven, FETÖ'nün "cezaevlerinde şiddet" algısı ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

KAPSAMLI BORÇ YAPILANDIRMASINDA NELER VAR?

Bu hafta meclisimizde bazı alacakların tahsili ve ötelendirilmesi yapılandırmayla ilgili bir kanun vardı. Bugün sabah 4.30'a kadar devam etti kabul ettik ve kanunlaştı. Vatandaşlarımıza bu pandemi döneminde bir nebze daha olsun rahatlatmak amacıyla bir kanun çıkarttık. Geçmiş dönemlerdeki çalışmalarımızı inşallah önümüzdeki haftalarda daha güzel çalışmalarla devam ettireceğiz. Önümüzdeki haftalarda da icra iflas kanununda bir değişiklik bekliyoruz. Yine cezaevlerinde iyileştirme gelecek inşallah. Bir de askeri yargılama ile ilgili bir düzenlemeyle önümüzdeki haftalarda devam edeceğiz çalışmalara.

MUHALEFET BÜYÜME RAKAMLARINDAN NEDEN RAHATSIZ?

Son 2021'in ilk çeyreğinde açıklanan büyümeyle OECD ve G20 içerisindeki ülkelerden Çin'den sonra en fazla büyüyen ülke Türkiye. Yüzde 7'lik bir büyüme gerçekleşti. 19 yıllık iktidarımız döneminde büyümeyi gözle görmeyenlerin bir kendisini kontrol etmesini özellikle istirham ediyorum.

Ben iddialı söylüyorum. Şu anda dünyada Türkiye'deki sağlık sisteminin üstünde hizmet veren hiçbir ülke yoktur.

ERKEN SEÇİM ISRARININ PERDE ARKASI

Şu anda Türkiye müthiş bir istikrar ve gelişme yakaladı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine giden bir Türkiye var. Dolayısıyla biz şu anda 2023 yılından önce seçim kesinlikle düşünmüyoruz. Seçmenlerimiz bize kesinlikle böyle bir talepte bulunmadı. Yeni bir seçime hiç gerek yok. Ama muhalefet maalesef bir yerlerden aldığı sufleyle dün birbirlerine "eli kanlı Asena" derken birbirlerine terör örgütü üyesi derken farklı farklı şekilde hitap ederken ne oldu de bir araya geldiler seçim dile getiriyorlar aslında onların da derdi seçim değil.

FETÖ TAPELERİNDEN MAFYA VİDEOLARINA

17/25'le başlayan Gezi olaylarında söylenen sözler FETÖ ağzıyla söylenen bazı iddialar burada sadece FETÖ ağzıyla ortaya atılan iftiraları ve muhalefet ağzı bunlar bu dili mafya babası gibi bazıları FETÖ'nün bugüne kadar Türkiye ile ilgili söylediği iftiraların tamamını almış bir sufleyle haftalık videolarla yayınlamaya çalışıyor. Ama halkımız bu suflelere daha önce yaşadığı bildiği için akabinde 15 Temmuz'u yaşadığı için inanmıyor. Halkımız ferasetlidir cesaretlidir.

FETÖ'NÜN "CEZAEVLERİNDE ŞİDDET" ALGISI

Ben hükümlü ve tutuklu hakları alt komisyonu başkanı olarak cezaevlerine ziyaretlerde bulunuyoruz. Açık ve net olarak söyleyebilirim ki hiçbir cezaevinde bize düzenli bir şiddet uygulandığına dair hiçbir bilgi verilmedi. İçeride yatan vatandaşlarımızı devlete birer emanet olarak görüyoruz.