MSB duyurdu! Pençe-Kaplan Operasyonunda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

21.08.2020 11:57

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylece Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bugüne kadar 107 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonunda 5 terörist daha etkisiz hale getirilmiş, tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardaki yaşam malzemeleri imha edilmiştir.

Bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 107 olmuştur.