Haberler Haber Videoları MSB duyurdu! Afyon'a şehit ateşi düştü! Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek şehit oldu!

MSB duyurdu! Afyon'a şehit ateşi düştü! Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek şehit oldu!

MSB duyurdu! Afyon'a şehit ateşi düştü! Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek şehit oldu!
27.07.2022 12:20

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:18
İETT'de cinsel ilişki...
Haber 05:31
Tahıl gemileri demir alıyor
Haber 00:17
PKK'dan emir aldı sokağa çağrı...
Haber 00:36
Doktor bu ne!
Haber 03:39
Anneden Cem Muhammet'e...
Haber 02:41
Aydın Söke'de orman yangını!
Haber 01:16
Ömer Çelik: Çöp evde bulunan...
Haber 02:21
Sakarya Adapazarı'nda orman...
Haber 01:06
Yunanistan Ege'de suçüstü...
Haber 07:54
Çöp evde bulunan çocuğun...
Haber 02:15
Esenyurt'ta yangın
Haber 03:00
Yolcuların canını hiçe saydı:...

MSB duyurdu! Afyon'a şehit ateşi düştü. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe 1-2 Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyetleri esnasında El Yapımı Patlayıcı'nın (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek'in (21) kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Haber Videoları

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Pençe 1-2 Harekat bölgesinde 26 Temmuz 2022 tarihinde arama tarama faaliyeti esnasında EYP patlaması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Temmuz 2022 tarihinde Şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Taşyürek için taziye mesajı yayımladı. Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 27 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesi ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

AFYONKARAHİSAR'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Taşyürek'in acı haberi, Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesi Kale köyünde oturan ailesine verildi. Çobanlar Kaymakam Vekili Uğur Kapar, Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanlığı personeli Piyade Binbaşı Barış Dinç, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı malül gazi İsmail Kumartaşlı, şehadet haberini iletti.


4 çocuğundan en küçük olan Cüneyt Taşyürek'in acı haberini alan baba Basri (60) ve anne Ayşe Dudu (58), büyük üzüntü yaşadı. Haberin ardından akrabalar ile köylüler de şehidin ailesinin evine koştu. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. 9 Aralık 2021'de göreve başlayan Şehit Taşyürek'in cenazesi, Hakkari'deki askeri törenin ardından memleketi Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde toprağa verilecek.

SON DAKİKA