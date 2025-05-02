Silifke’de kamyon dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü!

Giriş Tarihi: 2.05.2025 16:08:58 Güncelleme Tarihi: 2.05.2025 16:09:14

Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyon ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Olay, Tosmurlu Mahallesi'nde bulunan Silifke Organize Sanayi Bölgesi (OSB) girişinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, U.S. yönetimindeki karayollarına ait 33 AEL 92 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak park halindeki araçlara çarptı. Kontrolden çıkan kamyon, balık işleme tesisinde çalışan işçilere ait 13 motosikleti biçti. Ardından iki otomobili önüne katan kamyon, bu araçlardan birini diğerinin üzerine çıkardı. Kamyon ancak otomobillerin bir tırla arasında sıkışmasıyla durabildi.

Olay sırasında büyük panik yaşanırken, kazada sürücü dahil kimsenin yaralanmaması büyük bir faciayı önledi. Araçlarda ve motosikletlerde ise ciddi maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.