Mehmet Sevigen canlı yayında tarihi vererek duyurdu: CHP'den dışlanan isimler toplanıyor!

Son dakika haberi! CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında koltuk savaşı devam ediyor. Son olarak takvim.com.tr'nin ortaya çıkardığı İmamoğlu'nun başını çektiği zoom cuntasının toplantısının kavga daha da alevlendi. Koltuk savaşı devam ederken CHP'nin eski topları da yeni bir hareket planlıyor. A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan CHP'nin eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, "CHP'de eskiden önemli görevler almış kişilere mektup hazırlıyoruz. Bunu gizli kapaklı yapmak istemiyoruz. Hatta bir gazetede tam sayfa ilanı olacak. 15 gün içinde bunu yapacağız." dedi.