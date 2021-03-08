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Mavi Vatan 2021 Tatbikatı

Mavi Vatan 2021 Tatbikatı
08.03.2021 18:53
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Mavi Vatan 2021 Tatbikatı
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Milli Savunma Bakanlığı, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz’de eş zamanlı olarak icra edilen Mavi Vatan 2021 Tatbikatı dün tamamlandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Tatbikatta 82 gemi, 5 denizaltı, 27 uçak, 20 helikopter, 8 İHA ve 5 bin 437 personel görev yaptı" ifadelerine yer verildi.


Milli Savunma Bakanlığı, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak icra edilen Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın tamamlandığını duyurdu.



82 GEMİ, 20 HELİKOPTER,27 UÇAK, 5437 PERSONEL...
Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak icra edilen Mavi Vatan 2021 Tatbikatı dün tamamlandı. Tatbikatta 82 gemi, 5 denizaltı, 27 uçak, 20 helikopter, 8 İHA ve 5 bin 437 personel görev yaptı. Tatbikatı başarıyla tamamlayan kahraman personelimizi kutluyoruz" ifadelerine yer verildi.

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