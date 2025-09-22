PODCAST
Londra'da Filistin elçiliği açıldı!
Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 13:54
Birleşik Krallık’ın Filistin’i devlet olarak tanımasının ardından Londra’da tören düzenlendi. Filistin Misyonu binasına yeni tabela asıldı ve bayrak göndere çekildi. Tören, tarihi kararın sembolik bir adımı olarak kayıtlara geçti.
CANLI YAYIN