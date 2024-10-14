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Komşuların döner bıçaklı gürültü kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı
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Komşuların döner bıçaklı gürültü kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024, 18:13 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024, 18:13

Samsun'da komşular arasında gürültü yüzünden çıkan döner bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Samsun'da döner bıçaklı kavga çıktı. Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce de gürültü yaptıkları için birbirleriyle husumetleri bulunan Engin K.(24) ile üst kat komşusu Hüseyin A.(47) arasında kavga çıktı. Hüseyin A., döner bıçağı ile saldırdığı Engin K.'yi ensesinden, sağ bacağından ve sol kolundan yaraladı. Kavgayı ayırmak isteyen Nazım B.(53) de kafasından hafif şekilde yaralandı. Nazım B., Gazi Devlet Hastanesine, Engin K. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Engin K. ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede ameliyata alınan Engin K.'nin çok kan kaybettiği öğrenildi.
Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Hüseyin A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Hüseyin A., Engin K.'nin kapısına gelip kendisine bıçakla saldırdığını ve bu sırada elinin baş parmağından yaralanınca kendisini korumak için döner bıçağını kullandığını söyledi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Hüseyin A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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