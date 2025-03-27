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Kartalkaya otel yangını: Otel sahibini eşi ve 2 kızı tutuklandı!
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Kartalkaya otel yangını: Otel sahibini eşi ve 2 kızı tutuklandı!

Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 17:53 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2025 17:53

Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunun ardından yeni gözaltılar yapıldı. Aralarında tutuklu otel sahibi Halit Ergül’ün yönetim kurulu üyesi olan ve yanmaz malzemeden yapılan oda sayesinde kurtulan eşi Emine Ergül, kızları Elif ve Ceyda tutuklandı.

Bolu'da kayak merkezi Kartalkaya'da 21 Ocak'ta gece saatlerde Grand Kartal Otel'in restoran bölümünde başlayan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 31 şüpheli gözaltına alındı.

Aralarında otel sahibi Halit Ergül, otelin genel müdürü ve aynı zamanda Ergül'ün damadı olan Emir Aras, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in de bulunduğu 22 şüpheli tutuklanırken 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 şüpheli serbest bırakıldı. Yangına ilişkin yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla dün İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan gözaltına alındı.

10 YENİ GÖZALTI
Dün ise tutuklu olan otel sahibi Halit Ergül'ün, eşi ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otelin yapıldığı yıl statik hesaplamasını yapan inşaat mühendisi İsmail Haluk İnceler, yangın sonrası gözaltına alınan ve sonrasında serbest bırakılan iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan, Mehmet Özel, Muharrem Şen, Mustafa Selman Çelen ve Kübra Demir gözaltına alındı.

Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda tutuklanırken, Kayacan, İnceler ve Şen serbest bırakıldı. Erdoğan, Özel ve Demir'in adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü gözaltına alındı.

Grand Kartal Otel'in sahipleri, tüm eksiklikleri biliyordu. Ama tedbir almak yerine sadece kendi canlarını ön planda tuttu. Otelin patronu Halit Ergül'ün kızları, odalarına yanmaz perde ve örtü koydu. Bu sayede kurtuldu. Gazetemiz konuyu 26 Ocak'ta bu manşetle gündeme taşımıştı.

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