Karamürsel'de korkunç cinayet! | Karamürsel Son Dakika

Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024, 22:46 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2024, 22:46

Olay Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde gece saatlerinde yaşandı. İddialara göre seyir halindeki otobüsün içinde husumetli oldukları öğrenilen iki kişi arasında sözlü tartışma yaşandı. 16 yaşındaki şahıs, cebinde taşıdığı bıçakla Yiğit Toraman (29) isimli vatandaşı defalarca bıçaklayarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Vefat eden Toraman, otopsi işlemleri için sevk edildi. Kimliği tespit edilemeyen şahıs ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı.