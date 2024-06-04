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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024, 18:49 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2024, 18:49

Kapadokya'da balayı tatilinde ölüm! Nazlı Can Göksu'nun ölüm nedeni belli oldu! Nişan görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika haberleri... Kapadokya'da acı bir olay yaşandı. Bayalı tatili için yerleştiği otelde fenalaşan gelin Nazlıcan Göksu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Göksu'nun amcası Yılmaz Demircan, ön otopsi raporunun açıklandığını belirterek yeğeninin ölüm nedenini söyledi...

Sivas'ta evlendikten sonra balayı için Nevşehir'e gelen Nazlı Can Göksu (21), eşi ile kaldığı otelde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Sivas'ta 1 Haziran'da evlenen Nazlı Can Göksu (21) ile eşi Nuri Anıl Göksu, balayı için Kapadokya'ya geldi. Eşi ile Ürgüp ilçesi Ortahisar beldesinde bir otele yerleşen Nazlı Can Göksu, gece saatlerinde rahatsızlandı. İhbarla gelen ekipler, Göksu'yu Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Göksu, burada kurtarılamadı. Ön otopside kalp krizi geçirdiği belirlenen Göksu'nun cenazesinin, Sivas'ın Gemerek ilçesi Sızır beldesinde toprağa verileceği öğrenildi. Göksu'nun amcası Yılmaz Demircan, "Cuma günü yapılan nişanın ardından cumartesi günü nikah yapıldı. Otel odasına geçtiklerinde kalp krizi geçirip, vefat etmiştir. Yeğenim kendini bilen, aklı başında, iyi bir insandı" dedi.

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