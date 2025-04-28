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İstanbul’da fuhuş operasyonu! Polis fuhuş sitesini çökertti – VİDEOLU
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İstanbul'da fuhuş operasyonu! Polis fuhuş sitesini çökertti – VİDEOLU

Giriş Tarihi: 28.04.2025 11:53:37

Polis ekipleri İstanbul'da fuhuş çetesine yönelik nefes kesen bir operasyon düzenledi. 3 ay süren teknik takip sonucu 13 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Organize şekilde internet sitesi üzerinden fuhuş yaptırdığı belirlenen çete çökertildi. Operasyonda 6 kişi tutuklanırken, 2 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi. Detaylar videolu haberimizde.

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, internet sitesi üzerinden organize şekilde fuhuş yaptırdığı tespit edilen bir çeteye yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin internet sitesi aracılığıyla kendilerine başvuran kişilere para karşılığında kadın gönderdikleri belirlendi. Kadınların müşterilerin evlerine veya otellere yönlendirildiği tespit edildi.

Polis ekipleri, 3 ay süren takip sürecinin ardından Avcılar, Esenyurt, Bağcılar, Fatih ve Bakırköy ilçelerinde 13 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, organize fuhuş ağına dahil olduğu iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 10 cep telefonu, 2 tablet ve bir miktar para ele geçirildi.

Ahlak Büro Amirliği'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir diğer şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Operasyonda kurtarılan 2 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi.

📹 Polisin nefes kesen baskın anları ve detaylar videolu haberimizde yer alıyor.

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