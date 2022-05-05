İstanbul Şişli'de çiğköfteci dehşeti! Dükkana torpil atan çocuklar yerine başka 3 çocuğu bodruma kilitledi işkence yaptı

Şişli'de kaldırımda yürüyen 3 arkadaş, başka çocukların çiğköfteciye attığı torpil nedeniyle adeta dehşeti yaşadı. İşyerinden çıkan 3 şahıs ise torpil atan çocuklar yerine 3 arkadaşı yakalayarak içeride dakikalarca darp etti. Çocukları alıkoyan şahıslar, "Sizi burada 3 gün bekleteceğiz" diyerek elektriğini kestikleri bodrum katına kilitledi. Telefonla aradıkları babalarının gelmesiyle çocukların kurtulabildiği olayda polisin gözaltına aldığı 3 şahıs, adli kontrolle serbest bırakıldı. Karara tepki gösteren baba Metin O., "Oğlumun psikolojisi bozuldu, ekmek almaya gitmeye korkuyor. Şahısların tutuklanmalarını istiyoruz" dedi.