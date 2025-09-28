PODCAST CANLI YAYIN

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kızılırmak Mahallesi Sultanşehir Bulvarı'da meydana geldi. Sivas-Erzincan kara yolunda aynı istikamette seyir halindeki S.G. idaresindeki 07 BJA 029 plakalı Opel marka otomobil ile D.M. yönetimindeki 58 TK 133 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonrası sürüklenerek bariyere çarpan S.G. idaresindeki otomobilde bulunan Salih Polat hayatını kaybederken sürücü, F.P. ve M.P. yaralandı. Diğer otomobil sürücüsü, kazayı yara alamadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Salih Polat'ın cenazesi, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması sonrası morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bunlar da Var

Turist kadınlarla rezil dans kamerada!
Turist kadınlarla rezil dans kamerada!
Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı: Eyvah düşmüş, koş | VİDEO
Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı: Eyvah düşmüş, koş | VİDEO
Güllü’nün ölmeden önceki son anları A Haber’de! İşte o anlar
Güllü’nün ölmeden önceki son anları A Haber’de! İşte o anlar
Acı kayıp! Şarkıcı Güllü hayatını yitirdi… ATV’deki Aile Saadeti dizisi son hatırası oldu!
Acı kayıp! Şarkıcı Güllü hayatını yitirdi… ATV’deki Aile Saadeti dizisi son hatırası oldu!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle