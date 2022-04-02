Son dakika haberi... Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin hazırlanan kapsamlı genelgeye göre, 5 milyon erkeğe eğitim verilecek, gizlilik kararları anında uygulanacak, elektronik kelepçede kapasite artırılacak. 2021-2025 yılları arasını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı doğrultusunda hazırlanan genelgeyle kadına yönelik şiddetle mücadelede kalıcı ve etkin başarının elde edilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda; adalete erişim ve mevzuat, politika ve koordinasyon, koruyucu ve önleyici hizmetler, toplumsal farkındalık, veri ve istatistik başlıklarından oluşan 5 ana hedef belirlendi. 2022 Faaliyet Planında, 28 alt hedef ve bu alt hedeflere ilişkin 110 performans göstergesi yer aldı.