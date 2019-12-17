Galatasaray, Türkiye Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'da 2-0 mağlup olduğu maçın rövanşında Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Maç sonrası olay çıktı. Galatasaraylı futbolcular ile Tuzlasporlu futbolcular yumruklaştı.
Galatasaray Tuzlaspor maç sonunda olay çıktı! Yumruklar havada uçuştu17.12.2019 23:24
- Galatasaray Tuzlaspor maç sonunda olay çıktı! Yumruklar havada uçuştu
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