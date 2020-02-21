"Filozof Atakan" olarak ünlenen Atakan Kayalar'ın annesine davranışı sosyal medyayı ikiye böldü 21.02.2020 09:28

Yaptığı felsefik konuşmalarla sosyal medyanın gündemine oturan ve bir anda "Filozof Atakan" olarak ünlenen 10 yaşındaki Atakan Kayalar‘ın röportaj sırasında annesine davranışı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimileri Atakan'ın annesine davranışını "saygısızlık" olarak yorumlarken kimileri ise olayın bu kadar küçük yaşta bir çocuğun sosyal medyada kısa sürede ünlenmesinden kaynaklandığını savunarak Atakan'ın üzerine gidilmemesi ve "rahat bırakılması" gerektiğini öne sürdü.

Beş ayda okuduğu 250 kitap ve felsefe üzerine yaptığı konuşmalarla dikkatleri üzerine çeken 10 yaşındaki Atakan Kayalar, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Yaptığı açıklamaların yanı sıra hal ve davranışlarıyla da birçok kesimin takdirini toplarken, bazı kesimlerin de tepkisini çeken "Filozof" lakaplı 10 yaşındaki Atakan'ın, televizyon kanallarına verdiği röportaj sırasında annesine yönelik sarf ettiği sözler sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Atakan'ın annesi Hülya Kayalar, basın mensuplarının röportaj isteğini "Çok heyecanlıyım. Özür dilerim" diyerek geri çevirmesinin ardından Atakan'ın araya girerek "Tamam. Seni şöyle alalım" demesi bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

"SOSYAL MEDYANIN ESERİ"

Bazı kullanıcılar, "Bu çocuğun popülerliği bittikten sonra ne kadar kötü olacağının farkında mısınız?", "Bu çocuğun birisi alsın artık medya önünden", "Sosyal medyanın eseri bu olur zaten" diyerek görüntülere tepki gösterdiler.

Son olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Atakan Kayalar hakkında açıklama yaptı.

İŞTE ZİYA SELÇUK'UN AÇIKLAMALARI

"Biz bir çocuğun durumunun bu kadar sosyal medyada yer almasını, çocuğun üzerinden bu kadar tartışma yapılmasını onaylamıyoruz. Diğer çocukların üzerinde olan baskıyı kimse umursamıyor. Beklenti patlamasına, kendi çocukluğu açısından oluşabilecek sıkıntılar düşünülünce bizim tavrımız şu olur; bu, sadece ihtiyacın dilinden konuşmak. Aileyle görüştük, uzmanlarla görüştük, ihtiyacı neyse bu altyapıya, testlere, hangi öğretmenin desteğine ihtiyacı var gibi... Biz bunu yaparız ama sessizce yaparız. Sürekli sosyal medyada dillendirmek, çocuğun kişiliği, başka çocukların psikolojisi açısından birtakım olumsuzluklara yol açabilir. Biz gereken her tür uzmanlığa sahibiz. Ne gerekirse yapmanın sözünü de buradan veririz."



KRİSTAL ÇOCUK NE DEMEK?

Atakan Kayalar kendisini şöyle tanımlıyor; "Adım Atakan. Bu kadar. Fazla anlatabilecek hayat hikayem yok. Metafor uzmanıyım desem olmaz, beyin cerrahıyım desem olmaz, cumhurbaşkanıyım desem olmaz. Felsefeyle ilgilisin galiba dedim. Eğitim ve bireysel haklar üzerine konuşuyorduk. O an da Fethi Çağıl bir şey söyledi. Tam olarak hatırlamıyorum. Okuduğum kitaplara bakacak olursak. Kayı serisinin tamamını okudum. Nutuk okudum. Homeros İlyada okudum. Böyle buyurdu Zerdüşt okudum.".



KRİSTAL ÇOCUK ÖZELLİKLERİ

Yoğun, uzun ve dikkatli gözlere sahiptirler. Bağışlayıcı, çok mutlu ve sakin yapıdadırlar. Zihinsel iletişim güçleri olduğu için geç konuşurlar. Otoriteye karşı çıkarlar. Çok hareketli ve canlıdırlar. Sezgileri çok güçlüdür. Son derece duyarlı yapıda ve psişiklerdir. Farklı bir asalet duygusuyla doğarlar ve bu karaktere uygun davranırlar. Bu çocuklar endi değerlerinin farkındadır. Yaratıcılık gerektiren işler, onlar için ilgi çekicidir. Güzel sanatlarla ilgilenirler kendileri gibi diğer indigo çocuklarla beraber olmadıklarında asosyal bir görüntü çizerler denge kabiliyetleri çok iyidir. Bu çocuklar alışılmışın dışında zekidirler. Öz güvenleri çok yüksektir..