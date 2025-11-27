Eyüpsultan'da küçük kızını tekmeyle düşüren vicdansız babaya 1 yıl 6 ay hapis

Mahkeme kararı açıklandı

Eyüpsultan'da 3 Haziran 2025'te 3 yaşındaki kızı M.T.'ye apartman girişindeki merdivenlerde tekme attığı ve düşmesine neden olduğu iddia edilen baba Turgay T.'nin yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı.

Sanık kendini savundu

Savunmasında kızını korumaya çalıştığını öne süren sanık, "Evladım canım, ciğerim. Zarar vermem. Sadece ayağımı uzattım, tutamadım" dedi. Müşteki avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Hakim görüntüleri hatırlattı

Sanığın savunmalarını yinelemesi üzerine hakim, kamera kayıtlarına dikkat çekerek "Orada çocuğa tekme attığın sabit. Artık kararı açıklıyorum" ifadelerini kullandı.

1 yıl 6 ay hapis cezası

Mahkeme, sanık Turgay T.'yi "beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan altsoya karşı basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.