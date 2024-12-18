Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin ve Suriye diplomasisi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir araya geldi. İsrail'in saldırgan tavrını hatırlatan Başkan Erdoğan, "Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmadan bölgemizde huzur sağlanamaz. İsrail hükümetinin bu gerçeği anlamadığına şahit oluyoruz. Türkiye İsrail saldırganlığına karşı elindeki tüm imkanlarla Lübnan'ın arkasında durmuştur." dedi. Suriye'de yeni bir dönemin başladığını belirten Erdoğan, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ülkemizin asla taviz vermeyeceği bir husustur. Hedefimiz Suriye'yi yendien ayağa kaldırmaktır." ifadelerini kullandı.