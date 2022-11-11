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Ekrem İmamoğlu, Atatürk'ü dans ederek andı!

Ekrem İmamoğlu, Atatürk'ü dans ederek andı!
11.11.2022 01:35

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CHP yönetimindeki İBB, vefatının yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'ü düzenlediği bir dizi etkinlikle andı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, türkü söylediği anma programında, bir de eşi Dilek İmamoğlu ile dans etti. Atatürk'ü dans ederek anan İmamoğlu ailesi, sosyal medyada tepkilerle karşılaştı. Vatandaşlar, çifte tepkisini, "Matem günü dans edilir mi? Ayıp", "Yani ilk defa gördük. Ölüm yıl dönümünde dans ederek kutlamak", "Dans ederek, ne kutladın be. Hem de bir ölüm yıldönümünü." minvalindeki yüzlerce tepki ile dile getirdi.

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