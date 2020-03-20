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Dünya Çin'den koronavirüs ilacının haberini bekliyor! Çin Başkonsolosu Cui Wei A Haber'e konuştu

Dünya Çin'den koronavirüs ilacının haberini bekliyor! Çin Başkonsolosu Cui Wei A Haber'e konuştu

20.03.2020 12:18

Koronavirüsle mücadelede aşı ya da ilaç bekleniyor. Koronavirüs mücadelesini kazananlardan biri de Çin. Vuhan bölgesinden başlayan salgın, Çin'in etkin mücadelesinin ardından kontrol altına alındı. Çin Başkonsolosu Cui Wei A Haber canlı yayınına katılarak bölgedeki gelişmeleri aktardı.


Çin koronavirüs salgınına karşı çok önemli bir aşama gerçekleştirdi. Salgını bastıran Çin, şimdi de ilaç ve aşı konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 300 bin insana bulaşan, 10 bini aşkın insanın ise hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını dünyayı tehdit etmeye devam ederken; aşı ve ilaç konusunda yaşanan gelişmeler umut oluyor. Türkiye'nin Çin Başkonsolosu Cui Wei A Haber canlı yayınına katılarak ilaç hakkında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

İşte Cui Wei'nin açıklamalarından öne çıkanlar

ÇİN'DE SON DURUM NE?
İki gündür Çin'de yeni vaka bulunmuyor. Ancak dışarıdan gelen vakalar var. Erken tespit ve erken izole etmek gerekiyor. Sabit ve güçlü tedbirlerle aynı zamanda Çin halkının anlayışıyla birlikte uygulanan tedbirlerle bu duruma getirildi. Bu çok yeni ve sinsi bir virüs. Her zaman dikkat etmeliyiz. Sıfıra kadar indirmezsen bitiremeyiz.

ÇİN KORONAVİRÜSÜN TEDAVİSİNİ BULDU MU?
Japonya'da bulunan ilaç bizim sağlık komisyonumuz tarafından basın toplantısından açıklanan ilk ilaç değil. Bu salgınla mücadelemizde başından beri çok şeffaf bir şekilde tüm bilgileri paylaşıyoruz. Her gün sağlık komisyonumuzun basın toplantısı var. Bir ay önce de ilaç söylendi. 3 gün önce de Japonya'da bahsedilen ilaç sağlık komisyonumuzda açıklandı. Ama bizim kesin ilacı beklemeden tedaviye başlamamız lazım. O yüzden bu mevcut ilaçlardan yararlanıyoruz.

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