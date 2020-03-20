Dünya Çin'den koronavirüs ilacının haberini bekliyor! Çin Başkonsolosu Cui Wei A Haber'e konuştu 20.03.2020 12:18

Koronavirüsle mücadelede aşı ya da ilaç bekleniyor. Koronavirüs mücadelesini kazananlardan biri de Çin. Vuhan bölgesinden başlayan salgın, Çin'in etkin mücadelesinin ardından kontrol altına alındı. Çin Başkonsolosu Cui Wei A Haber canlı yayınına katılarak bölgedeki gelişmeleri aktardı.

Çin koronavirüs salgınına karşı çok önemli bir aşama gerçekleştirdi. Salgını bastıran Çin, şimdi de ilaç ve aşı konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 300 bin insana bulaşan, 10 bini aşkın insanın ise hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını dünyayı tehdit etmeye devam ederken; aşı ve ilaç konusunda yaşanan gelişmeler umut oluyor. Türkiye'nin Çin Başkonsolosu Cui Wei A Haber canlı yayınına katılarak ilaç hakkında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.