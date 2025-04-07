Deniz otobüsünde yangın paniği: Yeni görüntüler ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 14:37 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2025 14:37

Bursa seferini yapan Bursa Deniz Otobüsleri'ne (BUDA) ait deniz otobüsünün makine dairesinde çıkan yangın sırasında dumandan etkilenen ve hastaneye kaldırılan 4 yolcu taburcu edildi. Deniz otobüsünde yaşanan panik anlarının ise yeni görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Eminönü'nden kalkış yapan Yıldırım Beyazıd isimli deniz otobüsü, dün saat 20.00 sıralarında Mudanya iskelesine yaklaştığı sırada makine dairesinde yangın çıktı. Gemi personeli yangına müdahale ederken, yayılan duman nedeniyle yolcular büyük endişe yaşadı. Deniz otobüsü dumanla kaplanırken, ihbar üzerine limana çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İskeleye yanaşan deniz otobüsündeki yolcular hızla tahliye edilirken, itfaiye görevlileri de yangına müdahale etti.

DUMANDAN ETKİLENEN 4 YOLCU TABURCU EDİLDİ

Yangında dumandan etkilenen 4 yolcu, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yolcular, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada tüm yolcuların sağlıklı bir şekilde tahliye edildiği belirtilerek teknik inceleme başlatıldığı ifade edildi.

CEP TELEFONLARIYLA YAKINLARINI ARADILAR

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürerken, deniz otobüsünde yaşanan panik anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, bazı yolcuların telefonla yakınlarını aradığı, bazılarının ise deniz otobüsünün penceresinden bakıp ne olduğunu anlamaya çalıştığı görüldü. Bazı yolcular da paniğe kapılanları sakinleştirmek için yoğun çaba harcadı.

BOYU 3 METREYİ BULAN DALGALAR PANİĞİ ARTIRDI

Boyu 3 metreyi bulan dalgalar deniz otobüsünü salladıkça yaşanan panik artarken, yolcuların konuşmaları da görüntülere yansıdı. Bazı yolcular, "O arkadaki kapıları açın, en arkadaki kapıları açın", "Sakin, yere çökün çök. Yere çök, çömel", "Geldik, geldik. İskeleye yakınız da geminin dengesini bozdunuz", "Burada bir şey yok, orada yaralı var mı? Ben sağlıkçıyım, sakin ol", "Lütfen oturun, yanaşınca iskeleye çarpabilir, oturun" diyerek ortamı sakinleştirmeye çalışırken, bazı yolcular ise "Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım" diye çığlık atıp, ağladı.

Bir yolcunun ise "Hala içerideyiz ne bir gelen var ne de gelen. İnsanlar çığlık çığlığa yere düşüyorlar. Ortalık duman altı olmuş, kaptandan, ekipten gelen yok, giden yok. Uyarı yok, bir şey yok. İnsanlar burada yerlere düştü. Ortalık yanık kokuyor, hala bir şey yapan yok" diyerek tepki gösterdiği görüldü.