Dalaman - Manchester seferini yapan Jet2 Hava Yollarına ait yolcu uçağı, bomba alarmı nedeniyle Stansted Havalimanı'na yönlendirildi. Uçak, iki tane savaş uçağı eşliğinde indirildi. Öte yandan havalimanındaki tüm uçuşları askıya alındı.
Dalaman - Manchester seferini yapan Jet2 Hava Yollarına ait yolcu uçağı, bomba alarmı nedeniyle Stansted Havalimanı'na yönlendirildi. Uçak, iki tane savaş uçağı eşliğinde indirildi. Öte yandan havalimanındaki tüm uçuşları askıya alındı.
Jet2 Hava Yolları'na ait Dalaman-Manchester (İngiltere) seferini yapan Boeing 737 tipi uçak, bomba ihbarı nedeniyle Stansted Havaalanı'na yönlendirildi.
SAVAŞ UÇAKLARI EŞLİĞİNDE İNDİRİLDİ
İngiliz basınında yer alan habere göre; savaş uçakları eşliğinde havalimanına indirilen ve terminalden uzak bir noktada izole edilen uçakta, polis ekipleri arama yapacak.
TÜM UÇUŞLAR DURDU
İngiliz emniyetinin soruşturması kapsamında havalimanında tüm uçuşlar durduruldu.