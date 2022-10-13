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Dalaman - Manchester seferini yapan uçakta 'bomba' alarmı! İki savaş uçağı eşliğinde iniş yaptı

Dalaman - Manchester seferini yapan uçakta 'bomba' alarmı! İki savaş uçağı eşliğinde iniş yaptı
13.10.2022 11:45

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Dalaman - Manchester seferini yapan Jet2 Hava Yollarına ait yolcu uçağı, bomba alarmı nedeniyle Stansted Havalimanı'na yönlendirildi. Uçak, iki tane savaş uçağı eşliğinde indirildi. Öte yandan havalimanındaki tüm uçuşları askıya alındı.

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