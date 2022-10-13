Jet2 Hava Yolları'na ait Dalaman-Manchester (İngiltere) seferini yapan Boeing 737 tipi uçak, bomba ihbarı nedeniyle Stansted Havaalanı'na yönlendirildi.







SAVAŞ UÇAKLARI EŞLİĞİNDE İNDİRİLDİ

İngiliz basınında yer alan habere göre; savaş uçakları eşliğinde havalimanına indirilen ve terminalden uzak bir noktada izole edilen uçakta, polis ekipleri arama yapacak.









TÜM UÇUŞLAR DURDU

İngiliz emniyetinin soruşturması kapsamında havalimanında tüm uçuşlar durduruldu.