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Çizgili Sırtlan Hatay-Adana arasında görüntülendi!
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Çizgili Sırtlan Hatay-Adana arasında görüntülendi!

Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 10:24 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2025 10:24

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin "Nesli Tükenme Tehlikesi Altında" olarak sınıflandırdığı Çizgili Sırtlan, Türkiye'deki tek türü olarak Hatay-Adana arasında kaydedildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yerleştirilen foto kapanlar, bu nadir türün su içmek için havuza yaklaşırken görüntüsünü kaydetti.

Anadolu'nun sessiz gece bekçisi, çizgili sırtlan görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kategorilerine göre 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında' olduğu için korunması gereken türlerin 'Kırmızı Listesi'nde yer alan Türkiye'deki tek türü Çizgili Sırtlan, Hatay-Adana arasında görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla yerleştirilen foto kapanlar tarafından görüntülenen koruma altındaki sırtlan yaban hayvanlarının su içmesi için yapılan havuza geldi. Havuzdan suyunu içen bir taraftan da çevreyi gözetleyen sırtlan, daha sonra gözden kayboldu.
DKMP Adana 7.Bölge Müdürlüğü videoyu," Ülkemizdeki tek sırtlan türü olan Çizgili Sırtlan bölgemizde görüntülendi" notuyla paylaştı.

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