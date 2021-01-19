CHP'nin oy oranını açıkladı

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında Millet İttifakı özelinde açıklamalarda bulundu. 2 partinin ittifaktan ayrılacağını açıklayan Yiğitel, CHP'nin bugünkü oy oranını da açıkladı. Yiğitel ayrıca Millet İttifakının "AK Parti ve Erdoğan karşıtlığı" ile bir yere kadar gelebileceğini sözlerine ekledi.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel canlı yayında Millet İttifakındaki son durumu değerlendirdi.

İTTİFAK KUANTUM FİZİĞİNE DÖNDÜ

Muharrem İnce'nin CHP'nin ayrılmasında Oğuz Kaan Salıcı'nın etkisinin de olduğunu belirten Yiğitel, Millet İttifakının tam bir kuantum fiziğine döndüğünü ifade etti.

İYİ PARTİ RAHATSIZ

Millet İttifakı'nın geleceğini iyi görmediğini ifade eden Yiğitel, Demokrat Parti ve Saadet Partisinin ittifaktan kopmak üzere olduğunu sözlerine ekledi. İYİ Parti'nin de CHP-HDP ittifakından rahatsız olduğunu söyleyen Yiğitel, ittifakın sürdürülebilirliğinin zor olduğunu ifade etti.

"ERDOĞAN KARŞITLIĞI" BİR ARADA TUTUYOR

Millet İttifakını bir arada tutan şeyin "Erdoğan karşıtlığı" olduğunu vurgulayan Yiğitel, ittifakın sürekli olarak bu durum üzerinde argüman geliştirdiğini söyledi.

CHP VE ERDOĞAN'IN OY ORANINI VERDİ

CHP'nin şu andaki oyunun yüzde 18-22 arasında olduğunu söyleyen Yiğitel, Başkan Erdoğan'ın şu aşamada yüzde 52'nin üzerinde oy oranına sahip olduğunu dile getirdi.

AK PARTİ YÜZDE 40'LARDA

AK Parti'nin oy oranının yüzde 40 olduğunu da belirten Yiğitel, Millet İttifakının AK Parti ve Erdoğan nefretiyle bir yere kadar gelebileceğini sözlerine ekledi.

İTTİFAK SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL

Millet İttifakının sürdürülebilir olmadığını söyleyen Yiğitel, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin yakın zamanda ittifaktan ayrılacağını söyledi.