CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü olacak? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kaçamak yanıt

03.09.2020 13:33

Özel bir TV kanalının canlı yayınına katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneltilen sorulardan bir tanesi de CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçen Abdullah Gül oldu. Kılıçdaroğlu, herkesin merak ettiği soruya net bir yanıt veremedi, kaçamak ifadeler kullandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül ismini yalanlayamaması dikkat çekti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Abdullah Gül'ün, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması mümkün değildir." demişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olacağına dair iddiaları yalanlayamadı. Kılıçdaroğlu, net cevap vermekten kaçınırken, "Tartışmayı kişi bazına indirirseniz ilkelerden vazgeçmiş olursunuz." dedi.





NET BİR YANIT VEREMEDİ

Özel bir tv kanalının canlı yayınına konuk olan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sorulan ilk soru, 'Abdullah Gül' oldu. CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı için Gül'ü düşündüğü dilden dile konuşuluyor. Gün geçtikçe Gül ismi daha fazla dillendirilirken, Kılıçdaroğlu bu soruya net bir yanıt vermekten geri durdu.





CHP tabanının net bir şekilde istemediği Abdullah Gül'ün adaylığı ile ilgili soruya Kılıçdaroğlu, "Seçimler 2023'te. Seçimler bu tarihte olacaksa cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmasına gerek var mı? Tartışmayı kişi bazına indirirseniz ilkelerden vazgeçmiş olursunuz." ifadeleri ile yanıt verdi.





MUHARREM İNCE, MERAL AKŞENER'İN SAYESİNDE ADAY OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

CHP'nin geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Abdullah Gül'ü aday yapmak istediği sır değil. Kılıçdaroğlu, bu konuda fikrini beyan ederken, İYİ Parti ile yaptığı görüşmelerde Abdullah Gül'ü çatı aday olarak göstermek istemişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bu teklifi reddetmiş, kendisini de aday olacğaını söylemişti.





Abdullah Gül ise, o dönem ismi üzerinde mutabık kalınmadığı için aday olmadığını, tam destek olması durumunda aday olabileceğini açıklamıştı. Muharrem İnce, '1000 Günde Memleket Hareketi' için yaptığı açıklamada, Meral Akşener'in sayesinde aday olduğunu belirterek, durumu gözler önüne sermişti.

Kılıçdaroğlu'nun Gül isminde hala ısrarcı olduğu kulislerde dillendiriliyor.