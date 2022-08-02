CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu Erzurum'da şov yapayım derken rezil oldu: Rakam vereyim dedi veremedi!

TBMM'nin tatile girmesi nedeniyle grup toplantısı yerine her hafta salı günü bir ilde toplantı düzenleme kararı alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekileri Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırarak grup toplantısı için için Erzurum'a gitti.

ELİNDEKİ KAĞIDI BİLE OKUYAMADI

Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdıktan sonra Erzurum'da şov yapmaya kalkan Kılıçdaroğlu, grup toplantısında eline verilen kağıttaki notları bile doğru düzgün okuyamadı.

ŞOV YAPAYIM DERKEN REZİL OLDU

Kılıçdaroğlu, "Şeker fabrikasından işçi çıkardılar rakam vereyim." dedi ancak veremedi.

RAKAM VEREYİM DEDİ RAKAM VEREMEDİ



Kılıçdaroğlu, "Şeker fabrikanız vardı sizin özelleştirildi, önce söz verdiler dediler ki, "Hiçbir işçinin işine son verilmeyecek" sonra o işçilerin işlerine son verdiler bakın o rakamı da vereyim size.

Yaklaşık, uzun, çok daha fazla kişi çalışırken işlerine son verdiler ve şu anda çok dar bir kadro şeker fabrikasında çalışıyor." dedi